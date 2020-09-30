Наташа Королева объяснила, в каком случае сорокалетние дамы могут носить короткие юбки

Певица Наташа Королева во время беседы с Аллой Занимонец в рамках шоу «Почти серьезно» заявила, что крайне возмущена, когда девушек в России после сорока лет уже начинают называть старухами. По ее словам, последнее дело порицать за короткие юбки и за снимки в бикини. Носить их дамам можно, и даже нужно.

«Если гармонично все сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать?»

Наташа Королева

Как сказала Королева, которой сейчас 47 лет, она всегда смотрит на себя критично в зеркало. По ее словам, у нее, конечно, есть недостатки в фигуре. При этом она научилась их грамотно скрывать, так что мало кто может догадаться.

Напомним, что Наташа Королева и ее пятидесятилетний муж культурист Тарзан переживают не самые простые времена. Бодибилдер изменил жене, о чем признался на всю страну. Впрочем, сама певица мужа уже простила. Не исключено, что певица и культурист просто решили напомнить о себе и придумали всю историю с изменой.