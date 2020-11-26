Настя Каменских показала фигуру в кожаных шортах на завязках и тонком кроп-топе

Настя Каменских уже больше года живет в браке с Потапом. Влюбленные долгое время скрывали свои чувства от публики. Поклонники догадывались, что коллег связывают не только рабочие отношения. Теперь они неразлучны, хоть больше и не поют дуэтом. Потап стал продюсером своей жены. Девушка, как и раньше выбирает женственные образы, зачастую снимается в облегающих нарядах и появляется на красных дорожках.

Каменских пока не торопится заводить детей. Она после свадьбы активно следит за фигурой, при этом сохраняет изюминку своих форм. Девушка обладает в меру пышными формами, которые любит подчеркивать. Накануне артистка поделилась новыми фото, на которых предстала в дерзком образе. Настя вместо привычных платьев в цветочек, надела кожаные шорты на завязках и тонкий кроп-топ пастельного цвета, под которым был спортивный лиф-бандо. Наряд позволил певице показать талию.

«Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу», — отметила звезда.

Поклонники были удивлены такому смелому образу жены Потапа. Многие посчитали его слишком открытым, другие отметили, что артистка выглядит, как американка. «Шикарна, как всегда», «Ой, какое личико», «Такая ты наша пухляша», «Женственная, с формами», «Какие-то дерзкие шорты, грубые, не для вас», «Оо!! Уже больше одежды», «Настя, ты просто огонь и очень искренняя», «Лучше носи платья», «Как беременная», — прокомментировали пост подписчики.

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