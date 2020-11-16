Скорректировала формы: Настя Каменских в шортах-юбке из денима подчеркнула осиную талию

Настя Каменских редко выбирает скромные образы. Девушка давно выступает сольно и теперь старается покорять зарубежную аудиторию, поэтому даже исполняет песни на испанском языке. Певица также стала выбирать более яркие образы для появления на сцене. В обычной жизни она старается подчеркнуть свою женственность. Для романтических свиданий зачастую артистка предпочитает силуэтные платья или брючные костюмы.

больше по теме Настя Каменских в сапогах с гольфами и молочном свитере устроила праздник для тещи Потапа Певица закатила домашнюю вечеринку для своей родительницы в честь юбилея.

А накануне Настя решила показать, в чем ходит дома. Девушка не так давно вернулась с отдыха в Турции. Она успела загореть и отдохнуть со своим возлюбленным. Не удивительно, что певица решила подчеркнуть бронзовый загар белой футболкой с принтом и микрошортами из денима. Она позировала в своей спальне, хвастаясь осиной талией и подтянутыми бедрами. Каменских подчеркнула природную красоту нюдовым макияжем.

Поклонники не раз видели артистку в пикантных нарядах. На этот раз шорты-юбка скорректировали ее фигуру, подчеркнув достоинства. Фанаты не раз подозревали девушку в беременности, но слухи не подтвердились. Теперь жена Потапа снова доказала, что находится в отличной форме и пока не готовится стать мамой.

Фанаты одарили артистку комплиментами. Ее домашний лук и стройная фигура изумили пользователей Сети. «Вау, какая», «Очень красивая», «Как повезло Потапу», «Вот это талия, что значит хороший наряд», «Шорты интересные, прям вам идут», «Крутой образ. шорты-юбка скрыли ваши пышные формы, сделав заметно стройнее», «Очаровательная Настя», — прокомментировали пост подписчики.