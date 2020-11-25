Семен Слепаков объяснил, почему жениться после 40 лет страшно

Семен Слепаков — личность известная и медийная, но при этом свою личную жизнь он всегда держит в тени. До 2019 года сообщалось, что юморист женат, а потом упорно ходили слухи, что у него роман со Светланой Ходченковой.

Эту информацию стороны так и оставили в тайне, тем не менее, и со своей супругой Слепаков перестал появляться на публике. На шоу Алены Долецкой в YouTube-проекте «Решайся» он несколько приоткрыл завесу тайны.

Слепаков честно ответил на вопрос: «Что для тебя сильно рискнуть в личных отношениях?». Изначально такая формулировка загнала именитого гостя в тупик, но, выдохнув, он признался:

«Самое сложное — замуж позвать человека».

Объясняя свои слова, Слепаков отметил, что с возрастом жизнь человека становится комфортнее, ее сложнее нарушать.

«Шкала риска повышается вместе с возрастом. Ты сильно привыкаешь к своим маленьким комфортам. Это в двадцать лет мы могли ради отношений пожертвовать и тем, и тем… А уже в 41 непонятно, чем ты вообще готов жертвовать», — поясняет Семен.

Говорит, сегодня брак — это уже совершенно другое понятие. И требования к половинке уже другие. И даже признался какие, сообщает сайт Актуальные новости.

«Раньше, наши бабушки и дедушки вступали в брак, чтобы сбежать в самостоятельную жизни и «прикрывать» друг друга. Сегодня тебе уже неважно, чтобы человек готовил для тебя еду или застилал постель. Тебе важно, чтобы с этим человеком тебе было просто классно», — так Слепаков видит идеальную пару.

Ранее актер и шоумен вступился за футболиста Артема Дзюбу. Он написал стихотворение в поддержку спортсмена, пишет ФАН.