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«Взрослый мужчина»: Семен Слепаков пошутил над своим 40-летием

Известный бард разменял четвертый десяток.

«Взрослый мужчина»: Семен Слепаков пошутил над своим 40-летием
Семену Слепакову уже 40! Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сегодня, 23 августа, барду и сценаристу Семену Слепакову исполнилось 40 лет. В этот день известный КВНщик выложил фото, на котором он запечатлен в образе больше похожем на Сергея Белякова из Таганрога (персонажа шоу «Наша Russia»). Артист надел белую майку и натянул черные гамаши до самой груди.

«40 лет. Взрослый мужчина», — подписал снимок Семен.

Напомним, Слепаков из капитана команды КВН «Сборная Пятигорска» стал актером, сценаристом и продюсером. Он внес огромный вклад в телепроекты «Наша Russia», «Comedy Баттл», сериалы «Универ», «Интерны», «Сашатаня», «Озабоченные, или Любовь зла». Но больше всего артист нравится публике за его остросоциальные и сатирические песни под гитару. Таких у Семена накопилось уже два альбома.

Добавим, что в 2012 году он женился, но несколько месяцев назад снова стал свободен.

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Comedy Clubдень рожденияСемен Слепаковюбилей

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«Взрослый мужчина»: Семен Слепаков пошутил над своим 40-летием
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