На стиле и без макияжа: 57-летняя Милявская в джинсах палаццо и плюшевой шубе спустилась в метро

Лолита Милявская никогда не боялась удивлять людей. Певица не раз доказывала, что она женщина без комплексов. Однако расставание с пятым мужем Дмитрием Ивановым было нелегким. Лишь в этом году она получила развод. Примечательно, что темная полоса в жизни дала ей толчок для преображения. Артистка сильно похудела, а также сменила имидж. С недавних пор она ходит с короткой стрижкой.

В 57 лет Лолита старается не отставать от моды. Она частая гостья в бутике дизайнера Игоря Гуляева. Также, несмотря на невзгоды, певица продолжает оставаться доброй. 24 ноября она решила спуститься в столичное метро. Певица облачилась в джинсы палаццо, алую блузку и ботинки на шнуровке. Изюминкой образа стала плюшевая черная шуба. Милявская ехала из магазина, где взяла несколько одеял. Два из них она решила подарить.

«Вы семья, да? Извините, что я к вам пристаю. Ничего плохо, просто снимают. Давайте я вас сниму так, что вам очень понравится? Можно вам сделать подарок?» — спросила она у мужчины и женщины в возрасте. «Спасибо, вот этого точно не надо», — ответили ей.

После этого Лолита не растерялась и подошла к трем молодым девушкам. Несмотря на то, что она была в защитной маске и очках, певицу сразу узнали.

«Одеяло действительно клевое», — начала она говорить. «Вы Лолита? Можно с вами сфотографироваться?» — поинтересовались пассажирки. «Можно, можно. Вы приехали или тут живете? Квартира есть? Короче, это офигенное одеяло, в котором есть две функции: ногам может быть тепло, а голове холодно. Вы будете меня вспоминать. Тогда я вам его отдаю. Только что я первый раз видела, как отказываются от подарка», — поделилась звезда.

Позже она вручила еще одно одеяло молодому парню. Так, почти за месяц до Нового года артистка решила порадовать людей. К слову, она впервые за долгое время побывала в метро.

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