«Я крутая!»: Лолита предстала в редких джинсах «бананах» с авторским рисунком

Лолита Милявская — не из тех дам, которые с ума сходят по шопингу и скупают всю модную одежду с полок магазинов. Поэтому ее посты с демонстрацией обновок — огромная редкость. И это как раз тот самый случай — певица похвасталась в личном блоге новыми джинсами, которые есть только у нее.

«Бананы» из денима с завышенной талией купила ее подруга, однако прелесть их не только в трендовой форме: на них нанесен авторский рисунок и граффити «Lola». Сделал это друг артистки, профессиональный художник из Испании Юлиус Хачес.

«У меня ощущение, что я живого Дали встретила! В хорошем смысле он по таланту последователь его. Еу! Я крутая!» — не смогла сдержать эмоций Лолита.

В комплект с яркими брюками звезда подобрала принтованную черную футболку, косуху с рисунком и маскулинные ботинки.