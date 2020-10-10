«Это было сложно психологически»: Лолита дала первый сольный концерт после карантина

В своем микроблоге 556-летняя Лолита Милявская показала кадры подготовки к концерту: на бэкстейдже певице пришлось облачиться в защитный костюм и медицинскую маску.

«В нынешних условиях пандемии артисты на сцену выходят вот так!», — продемонстрировала поклонникам свой образ Лолита.

Знаменитость призналась, что выступать после долгого перерыва — совсем непросто:

«Это было сложно психологически — петь первый сольный концерт после перерыва с апреля. И Крокус — не самая простая площадка для начала».

Однако Милявская подчеркнула: зрители и близкие люди придают ей силу и уверенность. Певица уверена, что самым главным в воспоминаниях об этом времени останется любовь.

Подписчики не остались в долгу перед любимицей, и в ответ поблагодарили ее за долгожданный концерт.

«Спасибо за этот чудесный концерт», «Очень эмоционально! Браво!», «Просто мурашки по коже! Какая же вы классная», «Вам спасибо, это было просто нереально. Вы так зажгли всех людей, у вас такая сильная энергетика. Это точно один из лучших дней в моей жизни», — поделились эмоциями фанаты.

Также поклонники выразили свои опасения, что концерты в других городах могут снова не состояться:

« Жду с нетерпением концерта в моем городе, надеюсь, ничего опять не перенесут»,«Я просто не в силах ждать марта, чтобы увидеть вас в Ставрополе…».

К слову, недавно Лолита рассказала о том, что в ее крови найдены антитела в большом количестве. Оказалось, что певица перенесла коронавирус бессимптомно.