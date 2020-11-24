Марина Ким облачила новорожденного сына в пуховой комбинезон для первой фотосессии

Ведущая «Доброго утра» в начале ноября стала мамой в третий раз. Она родила долгожданного мальчика.

Марина Ким давно работает на телевидении. Ее также можно увидеть в клипах у звезд. Последние несколько лет она ведет передачу «Доброе утро», а также ряд других проектов. О личной жизни девушка рассказывает не часто. Она растит дочерей: четырехлетнюю Дарину и шестилетнюю Бриану. Отца девочек телеведущая скрывает.

А минувшим летом Ким продемонстрировала округлившийся живот. Она не долго скрывала интересное положение. При этом почти до самых родов девушка продолжала работать. В начале ноября она родила долгожданного сына. Имя крохи телеведущая пока хранит в тайне. Однако она рассказала, что заболела коронавирусом, поэтому ей было страшно, а после родов ее разлучили с малышом на 9 дней. Но теперь она наслаждается материнством.

23 ноября Марина решила устроить первою фотосессию младшему наследнику. Она облачила его в пуховой комбинезон с мехом изумрудного цвета с металлизированным отливом. Ее дочки облачились в наряды в таком же стиле. Их пуховые штаны дополняли пуховики с узором.

«Ну что, встречайте! Первое семейное фото, все дети в сборе! Family look», — написала звезда.

«Главный подарочек на Новый год я уже получила осенью», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Также многие одарили комплиментами детей телеведущей. «Вы такие красивые и милые, что чувствуешь скоро новый год. Поздравляю с рождением сына», «Красотка. Детки супер», «Прелестные», «А где папа?», «Какие все классные, счастья и любви», «А папа на фото бывает?» — прокомментировали пост подписчики.

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