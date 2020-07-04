«Уходим на каникулы»: Марина Ким в платье на запах подчеркнула округлившийся живот

Ведущая «Доброго утра» подтвердила слухи о беременности и объявила о перерыве в работе.

Марина Ким не первый год ведет передачу «Доброе утро». Девушка полюбилась зрителям, так как всегда элегантно выглядит. В свое время она также снималась в кино. А вот свою личную жизнь ведущая старается держать за семью замками. Известно, что она не замужем, но и при этом воспитывает дочерей: шестилетнюю Бриану и четырехлетнюю Дарину. Кто является отцом девочек — загадка. Ходили слухи, что у знаменитости якобы был роман с режиссером Бреттом Рэтнером.

А недавно Марина блеснула в алом платье на юбилейной церемонии «Призвание». Тогда многие заметили, что фигура девушки изменилась. Ведущая вскоре намекнула, что ждет третьего ребенка. При этом на параде Победы она постоянно прикрывала область живота. А накануне Ким все-же подтвердила беременность. Она появилась на съемках «Большой игры» в черном платье на запах, подчеркнув округлившийся живот.

«Уходим на каникулы, но покой нам только снится. Лучшее, конечно, впереди», — написала звезда.

Поклонники стали поздравлять ведущую с радостным событием. Многие уверены, что в декретном отпуске она будет недолго, так как жить не может без работы. «Мои поздравления, так неожиданно. Но такое счастье!», «Если это так, то поздравляю!», «Надеюсь мальчик, поздравляю!», «Своевременный отпуск! Техничное совпадение», «Мама-Мария! Нет Марина!! Звучит гордо и нежно», — прокомментировали пост подписчики.