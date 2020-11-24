«Экзерсис по-мальдивски»: Волочкова в пурпурном платье в горох позировала в вертикальном шпагате

Анастасия Волочкова является не только знаменитой балериной, но и одной из ярких представительниц российского шоу-бизнеса. Девушка не скрывает своих богатств, а в особняк на Рублевке пускает далеко не каждого. Не так давно интервью у нее брали Андрей Малахов и Ксения Собчак. И если с блондинкой позже у нее случился конфликт, то ведущий «Прямого эфира» отметил, что артистка балета маленькая и стройная, когда взял ее на руки.

Недавно Анастасия устроила себе очередной отпуск. Она отправилась на Мальдивы со своим таинственным женихом. Избранника танцовщица скрывает уже больше года. Она обещала показать его в день свадьбы, но пока торжество так и не состоялось. А пока балерина нежится на пляже, стараясь приобрести бронзовый загар. Очередные летние фото Волочкова разбавила красочными кадрами, на которых предстала в длинном платье пурпурного цвета в горох.

Девушка облюбовала одну из пальм и на ее фоне закинула ногу за голову, показав вертикальный шпагат. При этом подол платья взмыл вверх.

«Высота — это сила. Экзерсис по-мальдивски», — написала звезда.

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