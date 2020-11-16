«Романтическое путешествие»: Волочкова в шифоновом платье макси прилетела на Мальдивы

Балерина устроила себе второй отпуск за осень, отправившись в райское место с возлюбленным.

Анастасия Волочкова в этом году планировала сыграть свадьбу. Однако пандемия коронавируса внесла в ее планы свои коррективы. Пышного торжества публика так и не увидела. По всей видимости, балерина отложила бракосочетание до лучшего времени. В сентябре она успела отдохнуть в Турции. Тогда несколько недель она провела на морском побережье, набираясь сил перед выступлениями. А в середине ноября звезда снова устроила себе отпуск.

Накануне Волочкова нарядила роскошную елку в своем особняке. Она украсила трехметровое дерево вместе с декораторами. А вот на следующий день уже улетела на Мальдивы со своим таинственным возлюбленным, чье имя хранит в тайне. На борту самолета артистка предстала в шифоновом платье макси, которое дополнила туфлями на платформе. Принтованный наряд подчеркнул фигуру Анастасии. Она сделала фото на память со стюардессами.

А позже балерина добралась до острова, где проведет ближайшие дни. Она покрасовалась на фоне маленького самолета с букетом белых роз. Танцовщица дала понять, что приехала с возлюбленным.

«Спряталась я от промозглой погоды, холода, тревог, негатива в моем любимом райском месте!!!!» — написала звезда. «Мальдивы, привет! Замечательное романтическое путешествие я решила устроить себе просто так», — похвасталась она.

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После того, как Анастасия нарвалась на критику в Сети, опубликовав кадры своего выступления, она снова отключила комментарии. Однако фанаты с радостью обсуждают ее жизнь в фан-аккаунтах. На этот раз, многие отметили, что балерина выглядит очень стройной в платье с принтом, но вот обувь пользователям Сети показалась грубой. Также поклонники гадают, что не собирается ли Волочкова показать своего избранника, так как они вместе больше года.

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