«За 10 лет я здесь 17-й раз!»: Волочкова в струящемся розовом платье пустилась в пляс на берегу океана

Чем холоднее в Москве, тем активнее звезды пакуют чемоданы, чтобы успеть улететь в теплые края. Но у Анастасии Волочковой отдых получился спонтанный — балерина призналась, что отправиться на отдых она решила буквально в одночасье. И вместе с возлюбленным, которого танцовщица тщательно скрывает, она уже отдыхает на Мальдивах.

Звезда сцены поделилась несколькими кадрами с побережья. А в новой публикации сняла на видео, как порхает по песку в струящемся розовом платье.

«Мой Любимый на Земле край!» — призналась Волочкова. И подсчитала: «За 10 лет я здесь 17-й раз!».

Кстати, на Мальдивах этой осенью отдохнули многие звезды отечественной эстрады. Там побывал Джиган с семьей, Тимати, певица Глюкоза, телеведущие Елена Летучая и Анфиса Чехова.

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