Регина Тодоренко в белоснежном струящемся платье станцевала на льду с Романом Костомаровым

Регина Тодоренко счастлива в браке с Владом Топаловым. Сначала певец был очень рад появлению в своей жизни такой активной и уверенной в себе девушки. Он сталкивался со многими трудностями в жизни, поэтому нуждался в поддержке. А год назад сама бывшая ведущая шоу «Орел и решка» попала в неловкую ситуацию, резко высказавшись на тему домашнего насилия, тогда ей понадобилась поддержка мужа. Сейчас же влюбленные вместе участвуют в проекте «Ледниковый период».

Но даже на льду им не удается быть соперниками. Каждый переживает за свою вторую половинку. К слову, Влад показывает хорошие результаты и уже несколько выпусков шоу приятно удивляет судей. Однако Регина все же обгоняет его по количеству общих набранных баллов. Она показывает виртуозное мастерство на льду со своим партнером Романом Костомаровым. Они получили почти все максимальные оценки на прошлой неделе, но и на этот раз подготовили не менее красивый номер.

Регина вышла на лед в белоснежном струящемся платье с рукавами-фонариками из шифона. Она кружилась с Романом и делала сложные поддержки. Телеведущая выглядела нежной и хрупкой, но при этом исполняла сложные элементы. Чувственный номер, казалось, растрогал саму Тодоренко.

Темой выпуска стали вечные хиты знаменитых певцов. Узнать, под какой трек выступила Регина и смогла ли она снова всех удивить, можно будет уже эту субботу, 21 ноября, на Первом канале. А посмотреть, какие образы выбрали другие участники проекта, можно в большом материале портала Teleprogramma.pro.

К слову, волнительным выпуск будет для Ольги Бузовой и Влада Соколовского, которые «номинированы» на вылет из шоу. Неудивительно, что звезда «Дома-2» даже пустила слезу во время номера, но пока остается тайной, как это восприняли судьи.

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