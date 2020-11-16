Тодоренко в мини-платье с бахромой впервые выступила с Топаловым на «Жаре»

Девушка решила похвастаться тем, что начала петь. Она записала совместный трек с мужем, который и презентовала на сцене.

Регина Тодоренко уже два года счастлива в браке с Владом Топалов. Певец не скрывает, что девушка стала для него поддержкой и опорой. Сам он тоже в любых ситуациях вступается за возлюбленную. В этом году они не побоялись стать участниками шоу «Ледниковый период», где соревнуются за победу.

А вот накануне они вместе стали гостями на канале «Жара». Влюбленные дали интервью, а также представили первую совместную песню «Часовые пояса». На сцене Тодоренко предстала в черном мини-платье с бахромой. Наряд свободного кроя только подчеркнул ее фигуру. Черные колготки и туфли-лодочки дополнили образ. Девушка также распустила волосы. Влад облачился в черный костюм стиля total look.

Они исполнили лирическую композицию о своей любви, восхитив публику.

«Наш дебют. Впервые я выступала с мужем на одной сцене! Мы пели нашу дуэтную песню «Часовые пояса», какие же волшебные чувства меня переполняют! Любите друг друга», — написала Регина.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что давно ждали их дебюта. «Вы шикарная пара», «Любовь — это всегда здорово и красиво!», «Вы замечательные, от вас двоих мурашки», «Как смотрите друг на друга, это и есть любовь», «Как трогательно», «Красивая песня и красивая пара!! Будьте счастливы», «Регина, как постройнела», — прокомментировали пост подписчики.

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