Леди в красном: Виктория Лопырева в мини-платье поужинала с подругами в ресторане в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что любит проводить время с годовалым сыном Марком Лео. Девушка в этом году много путешествует. Она все лето и часть осени провела в Турции, а недавно модель решила сменить обстановку. Блондинка вернулась в Дубай, где уже была весной. На этот раз она приехала на курорт с сыном, но без своего мужа Игоря Булатова. Он недавно был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми, поэтому занят на работе.

Ранее Виктория заверяла, что у нее жизнь такая же, как и у других мам. При этом девушка порой позволяет себе расслабиться. В Бодруме она устраивала фотосессии и даже каталась на яхте. В Дубае модель тоже не скучает. Накануне она решила развеяться, оставив ребенка в отеле под присмотром близких. Лопырева облачилась в алое мини-платье с кокетливой юбкой клеш. Она дополнила наряд босоножками на шпильке и клатчем.

Блондинка продефилировала в элегантном наряде, похваставшись длинные и стройными ногами. А позже она запечатлелась с подругами. Девушка сходила в фешенебельный ресторан, где не только поела изысканные блюда, но и пообщалась с подружками. Все они нарядились для такого случая.

«Время ужина», — объявила одна из девушек.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие одарили ее комплиментами. «Роскошные ноги», «Как вы всегда прекрасны», «Очень стильная», «Такая леди на миллион», «От такой девушки можно обомлеть», — прокомментировали кадры подписчики.

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