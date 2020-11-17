Лопырева в кожаной мини-юбке и бархатных лодочках подчеркнула фигуру

Виктория Лопырева ранее признавалась, что не знает, когда вернется в Москву. Перед началом карантина она уехала в Дубай, где провела несколько месяцев с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Она не могла полноценно наслаждаться отдыхом, так как там тоже были ограничения из-за пандемии коронавируса. Но теперь уже полгода Виктория нежится на солнце в Турции. Модель сняла там виллу с семьей и наслаждается хорошей погодой.

Примечательно, что Виктория успевает не только готовить вкусные обеды для близких и воспитывать наследника: если в первое время она часто веселилась с друзьями, то теперь участвует в фотосессиях, хвастаясь новыми нарядами. Ко всему прочему, блондинка стала заниматься спортом вместе с маленьким сыном в игровой форме. А накануне Лопырева предстала на съемке в кожаной мини-юбке и лонгсливе цвета хаки, в тон которому подобрала бархатные туфли-лодочки.

Девушка позировала на лужайке, демонстрируя особенности фигуры. Она распустила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились красотой Лопыревой. Многие отметили, что девушка сильно преобразилась за последние месяцы. «Очень женственная и красивая», «Слишком худая», «Глаза невероятной красоты», «Прям таешь на глазах», «Мини-юбка и ноги от ушей», «Русская краса должна быть с формами», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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