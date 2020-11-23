«Успели утеплиться!»: Лариса Гузеева оделась в одном стиле с 20-летней дочкой

Лариса Гузеева играла в театре, а также снялась в десятках фильмов. Теперь многие знают ее по шоу Давай поженимся. Она является бессменной ведущей проекта. Артистка полюбилась зрителям за свою прямолинейность. Свою семью женщина защищает от хейтеров, но иногда делится новостями. Так, накануне она показала своего взрослого сына Георгия, которого успела женить. Со своей невесткой звезда очень дружна.

А вот дочка Ольга не раз доставляла хлопоты маме. Около года назад она тяжело переживала расставание с возлюбленным, а не так давно разгромила свою комнату. Гузеева редко ругает наследницу. Она старается ее понять и помочь девушке. В последнее время у них теплые отношения. Накануне телеведущая даже поделилась кадрами с прогулки, на которой предстала с наследницей в одинаковых пуховиках. Лариса Андреевна оделась в одном стиле с Ольгой.

На кадрах артистка позировала в черных укороченных брюках и длинном белоснежном пуховике на молнии. В тон наряду были подобраны ботинки на шнуровке. Ее дочка предпочла пуховик горчичного оттенка и тоже сочетала его с обувью.

«Какой интересный год… Поговорка: как снег на голову — это про все и неожиданно свалившуюся зиму! Главное, что мы успели утеплиться! Красиво, модно, легко и тепло. Лелька обожает вещи больших размеров — значит будем меняться! Всем любви и взаимопонимания с детьми», — поделилась Гузеева.

Поклонники восхитились не только взаимоотношениями мамы и дочки. Многие отметили, что телеведущая постройнела и стала выглядеть еще моложе. «Какие вы классные!», «Какие вы обе красивые и счастливые», «На одной волне и это круто», «Сказал бы икона, но это и так всего знают», «Очень зажигательные, позитивчик от вас», «Пуховики суперские», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: