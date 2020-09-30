«Стремление к идеалу»: 61-летняя Лариса Гузеева «омолодилась» с помощью модной стрижки каре

Лариса Гузеева раньше снималась в кино, а теперь ведет передачу «Давай поженимся!». Артистка полюбилась зрителям не только за свою прямолинейность, но и эффектную внешность. Женщина не скрывает, что обожает готовить, что порой сказывается на ее фигуре, так как блюда она пробует вместе с родными. Однако телеведущая старается держать себя в форме, поэтому посещает детокс-клиники. А минувшим летом она также активно работала, поэтому даже не ездила в отпуск.
Накануне 61-летняя Лариса опубликовала свежее фото. Она позировала дома рядом с зеркалом, к которому прикреплен детский рисунок. Актриса предстала в сером кардигане, показав ключицы. Было видно, что звезда сделала новую модную стрижку — каре. При этом Гузеева была почти без макияжа. Лишь стрелки подчеркнули ее глаза.
«Стремление к идеалу. Слева творчество младшей — лет 15 назад. Образчик», — написала женщина.
Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая. Одни восхитились ее стройностью, а другие отметили, что с новой стрижкой она помолодела. За считанные часы артистка получила сотни комплиментов от фанатов:
«Да вы и так идеальна! Так выглядите хорошо, в шикарной форме», «Какая Вы красивая! Все-таки, красота никуда не уходит, она есть всегда!», «Вам тут больше 35 не дашь. И то с натяжкой», «Один в один», «Лора… слов нет. Как вы прекрасно выглядите… Я тоже так хочу в ваши годы», — прокомментировали пост подписчики.