«Моя жизнь»: Гузеева показала редкий кадр с сыном

Лариса Гузеева — мать двоих детей. У нее есть 20-летняя дочка Ольга Бухарова и 29-летний сын Георгий Толорвада. С его отцом — сценаристом и актером Кахой Толорвадой — актриса познакомилась на съемочной площадке фильма «Избранник». В День сыновей телеведущая поделилась в своем Instagram редким кадром с ним, написав трогательный строки.

«Моя жизнь! Моя любовь! Мое все! Пусть все будет так, как ты хочешь! Живи в радости! Я рядом», — написала Гузеева.

Напомним, что 61-летняя Гузеева вновь вернется в кино. Она не снималась более 7 лет. Предложение актриса получила от режиссера Валерии Гай Германики, которая решила снять фильм о сильной женщине. Картина получила название «Жанна».

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