«Душа красоты требует!»: Нетребко в зауженных брюках Moschino отправилась за покупками

Оперная дива решила подготовиться к Новому году, а также побывала в одном из красивейших мест Люксембурга.

Анна Нетребко недавно переболела коронавирусом, когда приехала в Москву. Артистке пришлось отменить несколько концертов. Однако потом оперная дива снова приехала на родину и выступила вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Поклонники были рады приезду супругов. Во время любых гастролей она старается выделить время на прогулки и осмотр интересных мест. На этот раз певица побывала в «Царском селе».

Теперь Анна вновь вернулась в Вену, где у нее есть просторная квартира. Она даже едва не стала очевидцем стрельбы, которая произошла в городе. Тогда погибло несколько человек. Теперь столица Австрии постепенно возвращается к прежней жизни. А у оперной дивы выдались свободные дни, поэтому она отправилась на шоппинг. Так как до Нового месяца остается меньше двух месяцев, артистка решила купить украшения для дома, так как любит все продумывать до деталей в декоре.

«Сегодня мы опять пришли в любимый магазин для дома. Это пригород Вены. Это очень и очень красиво», — отметила звезда. «Как не крути- а душа красоты требует! Скоро НГ, и Крисмас и День Благодарения..и… что там еще???» — поделилась она.

Без покупок Нетребко не ушла. Она приобрела гриль, на котором собирается жарить сосиски. У нее есть терраса, где певица любит сидеть с друзьями. Позже она отправилась гулять по парку в Люксембурге. К слову, оперная дива предстала в зауженных брюках Moschino и клетчатом пальто. Яркие кеды дополняли ее образ.

Поклонники восхитились осенними пейзажами, а также стильным луком Анны. «Ну вот умеете вы передать красоту», «Очень сказочный пейзаж!», «Какая красота!», «Вы такая прекрасная», «Обожаю ваши образы», «Вы все стройнее», «Слов нет! Сердце отдыхает!», — прокомментировали пост подписчики.