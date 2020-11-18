«Королева!»: Нетребко запечатлела себя в сверкающем платье с пайетками и бирюзовой фатой

Анна Нетребко не так давно побывала в России. Со второй попытки она смогла дать концерты с мужем Юсифом Эйвазов. А вот во время первой поездки артистка заразилась коронавирусом и несколько недель пролежала в больнице. Теперь она вернулась в свою квартиру в Вене, где наслаждается отдыхом. Певица готовит разнообразные блюда, устраивает кулинарные вечера и обновляет интерьер. Недавно она покрасила свой шкаф для посуды, подарив ему вторую жизнь.

Ранее Анна признавалась, что концертные костюмы покупает сама. По всей видимости, теперь она решила не тратить время впустую, а доработать свои образы. Оперная дива облачилась в сверкающее платье с пайетками. Наряд подчеркнул ее фигуру. Однако главной изюминкой образа стал ободок-диадема, расшитый бисером. К нему Нетребко прикрепила бирюзовую фату. Макияж с акцентом на глаза дополнил ее аутфит.

«Поймала свет», — написала звезда.

Певица покрасовалась на камеру. Она восхитила многих поклонников, а также коллег нарядом в аристократическом стиле. «Королева!» — отметила Хибла Герзмава.

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