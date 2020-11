Царский образ: Анна Нетребко запечатлелась в пышном платье из алого бархата с золотой вышивкой

View this post on Instagram

..Если стоять, противясь ветру невыносимо- присядьте- но только на минуту, чтобы понять что бывают ураганы посильнее- поправьте «корону» и идите дальше- ибо это и есть смысл жизни . ❤️ If it’s not possible anymore to stand against strong wind- just sit for a moment- to understand what wind could be hurricane - then “check your 👑 “ and continue to go ahead- because this is the meaning of life ❤️