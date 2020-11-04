Царский образ: Анна Нетребко запечатлелась в пышном платье из алого бархата с золотой вышивкой

Оперная дива решила показать один из костюмов, в которых блистает на сцене. Поклонники были сражены ее красотой.

Анна Нетребко часто оказывается в центре волнительных событий. На днях она вернулась в Вену после поездки в Россию. На своей родине она успела дать несколько концертов, а также погулять по Царскому Селу. А вот по возвращению домой артистка едва не стала очевидцем стрельбы, которую устроили неизвестные в столице Австрии. Позже этот инцидент был признан терактом. Несколько человек погибли, а также еще десятки оказались в больнице.

Нетребко успела прогуляться по Вене. Она призналась, что на улицах тихо, все закрыто, но люди все же совершают прогулки. А позже артистка поделилась кадром с репетиции. Она облачилась в один из своих костюмов, которые для концертов она покупает или шьет всегда сама. В кадре артистка предстала в пышном платье из алого бархата со шлейфом и золотой вышивкой. Корона с каменьями дополняла царский образ.

«Если стоять, противясь ветру невыносимо — присядьте — но только на минуту, чтобы понять что бывают ураганы посильнее — поправьте «корону» и идите дальше — ибо это и есть смысл жизни», — написала звезда.

Поклонники были сражены ее образом. Многие давно следят за жизнью оперной дивы и успели полюбить ее особенный стиль.49-летняя артистка не старается следить за фигурой и не раз признавалась, что довольна и пышными формами. «Королева! От восторга можно только задохнуться», «На султаншу похожа, Кесем Султан», «Как с картины Ван Дейка», «Царица», «Роскошная Анна», «Какая красивая», «Вам очень идет этот образ», — прокомментировали пост подписчики.