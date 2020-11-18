«Уже не леди»: 40-летняя Виктория Боня в чулках с подвязками вышла в свет в Монако

Виктория Боня не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Если раньше она была телеведущей, то теперь больше упор делает в другой области. Она стала бьюти-блогером, рассказывая в соцсети, как ухаживает за собой. В этом году девушка вновь переехала в Монако. Теперь она живет на побережье в роскошных апартаментах со своей дочкой Анжелиной. К слову, девочка уже берет пример с мамы и учится носить каблуки, правда, только дома.

А вот Боня с радостью прогуливается вечерами по Монако. Она каждый раз подбирает стильные образы. На днях девушка отметилась в люксовых обновках. Она подчеркнула фигуру джинсовой мини-юбкой Yves Saint Laurent и водолазкой Tom Ford. А вот для светких вечеров Виктория подбирает обычно элегантные платья в пол, но накануне ее выбор пал на черное мини-платье, которое дополнила поясом с подвязками. Изюминкой образа стали чулки с алой кромкой. Поверх девушка накинула черное пальто свободного кроя.

«Знаю я, что вы подумали. Видите, все будет как прилично. Классный?» — поинтересовалась она.

Наряд Боня дополнила туфлями в тон и сумкой-пельменем Bottega Veneta. На своей машине девушка добралась до роскошного отеля, где прошел светский раут.

«Вчерашний вечер… вы меня накрасили и нарядили. Спасибо за участие», — похвасталась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя модель. Многие одарили комплиментами ее женственный образ. «Очень волнительный наряд», «Шикарно себя преподносит», «Виктория, какой у вас всегда нежный и в то же время пронзительный взгляд», «Чулки — огонь», «Невероятный образ, но слишком вызывающе», «Девушка невероятной божественной красоты!», «Уже не леди», — прокомментировали пост подписчики.

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