«За 40 — это уже перебор»: Виктория Боня засветила изящные бедра в неоновых чулках с подвязками

Виктория Боня последние несколько лет не рассказывает о личной жизни. С бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом она поддерживает дружеские отношения. Так как у них подрастает общая дочка Анджелина, все важные вопросы они обсуждают вместе. Два года назад девушка рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Тогда бизнесмен заявил, что их роман был пиаром. После этого телеведущая сосредоточила все внимание на наследнице.

Однако недавно Боня стала активно общаться с Маратом Сафиным. Теннисист давно является завидным кавалером. О нем ходят разны слухи, вплоть до того, что он женат. При этом недавно спортсмен съездил с бывшей участницей «Дома-2», где они уединились на вилле. А на днях теннисист приехал к ней в Монако. Они прогулялись по романтичным местам. Виктория всех удивила, когда после встречи с мужчиной выложила в Сеть пикантный кадр.

Девушка позировала в песочной толстовке и показала чулки телесного цвета с неоновой вставкой. Звезда надела пояс с подвязками и трусики в тон чулкам.

«Чулочки. Как вам такая модель чулочков? Сочетание этих цветов просто улет! Согласны?» — похвасталась Боня.

Однако поклонники неоднозначно отреагировали на кадр. Одни восхитились ее изящными бедрами, а другие осудили за фото в белье. «Марат подарил?», «Зачем вы такое выставляете?? Виктория, не подавайте дурной пример молодым! Подумайте о своей душе», «По-моему, это уже старческий маразм, понятно мода и тренды, но за 40 это уже перебор или вы на 20 летних ориентируйтесь», «Как то не ваш уровень такие чулочки ,может наедине с вашим мужчиной, пожалуйста», «Хахахаха, бабка пытается уловить моду, не догоняешь, Боня», «Юбочку то забыла одеть», «Разошлась мать», «Ужас конечно. Безвкусица полная» — стали комментировать пост подписчики.