Дива в деле: Ани Лорак в карамельном жакете на запах появилась на новогодних съемках

Ани Лорак является одной из самых красивых девушек на отечественной эстраде. Она давно дружит с Сергеем Лазаревым и успела стать частью семьи Филиппа Киркорова, он же крестный отец ее дочки Софии. После развода с турецким бизнесменом артистка сама заботиться о девочке. Недавно девятилетняя наследница певицы тоже запела. По всей видимости, мама готовит для нее место на сцене, а пока сама активно творчески работает.

После отдыха в Греции Лорак вернулась в прежний ритм жизни. Она активно участвует в съемках разных проектов, а свободное время посвящает прогулкам и дочке. Каждый раз 42-летняя исполнительница хвастается стильными образами. Она любит одеваться по моде, поэтому одна из первых в этом сезоне купила глянцевый плащ, а также массивные ботинки. Но на сцене Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) по-прежнему выступает в элегантных и женственных образах.

Накануне артистка побывала на очередных новогодних съемках. Она предстала за кулисами в белоснежном платье на запах, которое дополнила черным поясом. Ей сделали волнистые локоны и легкий макияж в нюдовых тонах.

«Новогодние съемки, съемки, съемки», — заявила она.

А позже Каролина переоделась в похожий наряд. Она облачилась в кожаный жакет карамельного цвета на запах. Прическа и макияж остались прежними.

«Ну что, у нас сейчас будет съемочка. Команда та же. Идем в кадр», — похвасталась певица.

Поклонники восхитились элегантностью девушки. Многие осыпали ее комплиментами. «Красиво! Дорого! Роскошно!», «Соскучились по вам», «Какая грация», «Уже ждем Нового года», «Обожаю ваш стиль», «Каролина, вам удаётся удачно экспериментировать со стилем. Выглядите потрясающе!» — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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