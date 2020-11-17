«Ох, как красиво!»: Рудова вслед за Каменских в мини-юбке и топе-бандо засветила пышный бюст

Наталья Рудова является частой гостьей на светских мероприятиях. Девушка обладает эффектной внешностью и знает это, поэтому порой подчеркивает женственность. Для обычного похода в магазин или встречи с подругами актриса облачается в объемные куртки и пальто оверсайз, а вот на званых ужинах или красной дорожке блистает в мини-платьях. Артистка не боится демонстрировать свою фигуру во всей красе и тщательно следит за внешностью.

Недавно Наталья отдохнула на море. Она любит проводить время в теплых странах. Девушка постоянно ходит в бикини или коротких платьях в знойную жару, что нравится ее фанатам. Так, накануне актриса поделилась новым фото, сделанным во время морской прогулки на яхте. Рудова позировала на фоне заката в алой мини-юбке и белом топе-бандо. Наряд позволил ей обнажить загорелые ноги и пресс, а также блеснуть пышным бюстом.

«Частичка тепла для вас», — написала она.

Поклонники отметили, что у звезды сериала «Татьянин день» потрясающая внешность. При этом у многих фото вызвало оторопь, так как грудь девушки показалась им особенно большой. «Ножки огонь», «Ох, как красиво!», «Ты нереально красива и очаровательна, ты просто сказка, ты мечта», «Ну вот же грудь, да еще и красивая», «Ты такая классная девочка», «Фигурка топчик», «Спасибо, что одета», «Грудь стала прям пышной», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что на днях также в шортах-юбке засветила загорелую фигуру Настя Каменских. Она решила подразнить поклонников осиной талией. С помощью наряда, певица скорректировала свои формы, вызвав восторг у фанатов.

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