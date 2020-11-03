«Быть такой — незаконно»: Рудова в мокром бикини сразила «аппетитными» формами в бассейне

Наталья Рудова является одной из самых загадочных, но при этом красивых девушек в отечественном шоу-бизнесе. Звезда сериала «Татьянин День» любит путешествовать. Она продолжает строить карьеру в кино, но актрисе хочется интересных ролей, а играть светских львиц и моделей ей уже неинтересно. В прошлом году блондинка впервые попробовала свои силы в качестве телеведущей. А недавно она отдохнула на курорте, чтобы набраться сил.

Накануне Наталья опубликовала новое видео, снятое в отпуске. 37-летняя артистка обладает идеальной фигурой, которую не стесняется показывать. На новых кадрах она предстала в коралловом купальнике с пайетками. Она вынырнула из воды и продемонстрировала роскошный бюст, эффектно покрытый капельками воды. Рудова показала все прелести фигуры в мокром мини-бикини.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Мужчины стали осыпать девушку комплиментами. Наталье удалось засветить упругую грудь и плоский живот. «Ой ну русалка», «Быть такой красоткой — незаконно!», «Лицо даже не разглядел», «Да хороша русалка», «Шикарная как и всегда!!!!», «Да ты обтекаемая как Лада», «Слишком сочная», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Рудова предпочитает не рассказывать о личной жизни. Несколько месяцев назад она признавалась, что ее сердце свободно.