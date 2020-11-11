«Ах, Наталья, шалунья!»: Рудова в белом платье с цветочным принтом засветила грудь и стройные ноги

Наталья Рудова — обладательница шикарной фигуры. Блондинка не скрывает то, чем ее наградила природа, и постоянно показывает своим фанатам в Instagram откровенные снимки. То она в мини-шортах в спортзале, то в бикини на яхте. На этот раз 37-летняя актриса позировала, сидя на подоконнике. Она облачилась в летний белый сарафан с цветочным принтом на тонких бретелях, оголив ноги и засветив грудь. Фанаты оценили соблазнительный снимок.

«Ах, Наталья, шалунья! Слов нет выразить восхищение! Горяча!» — писали пользователи Сети.

Недавно Рудова дала отпор хейтерам. Блондинку возмутило тот факт, что люди пишут ей гадости из закрытых аккаунтов и учат ее жизни.