«Это уровень»: Рудковская облачилась с сыном в одинаковые пижамы любимого дизайнера

Яна Рудковская недавно стала мамой во второй раз. Она давно мечтала подарить еще одного наследника мужу Евгению Плющенко: этой осенью на свет появился их второй общий сын Артемий. Теперь светская львица с радостью не только сама облачается в люксовые наряды, но и наряжает младенца, так как друзья прислали для малыша много подарков известных брендов.

По-прежнему Яна уделяет внимание и старшему сыну Плющенко — Саше. Мальчик в этом году пошел в первый класс. Он был рад появлению братика и часто играет с крохой, но под присмотром родителей. В последние недели продюсер часто посещала светские мероприятия, хвастаясь стильными образами. А вот очередной вечер Рудковская провела со своим подросшим наследником. Она снялась с ним ролик, для которого выбрала стиль family look.

Блондинка облачилась в черную хлопковую пижаму оверсайз с принтом Cat Face, которую создает ее подруга и любимый дизайнер Наталья Ким. В таком же наряде предстал и ее сын. Примечательно, что взрослый комплект стоит 35 тысяч рублей, а детский — 20 тысяч рублей. В кадре Яна показала свои часы, которые Гном Гномыч назвал не модными и заменил на другие, с бриллиантовой инкрустацией.

«Мама, ты что? Так совсем не в тренде», — заявил малыш. «А как в тренде?» — уточнила светская львица. «Сейчас я тебе покажу. Сейчас будет фокус! Вот другое дело. Мам, держи. Вот это уровень», — заверил Саша.

«Говорят весь Голливуд теперь на этом тюнинге, буду теперь знать, раз наш Саня рекомендует», — добавила Рудковская.

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