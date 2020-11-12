«Еще в тренде»: Рудковская в юбке-колокол и блузке с рукавами из органзы пришла на премию GQ

Яна Рудковская в этом году неожиданно стала мамой во второй раз. Еще год назад вместе с мужем Евгением Плющенко они озаботились поиском суррогатной матери, которая бы выносила для них малыша. И этой осенью на свет появился их второй сын Арсений. У пары уже подрастает семилетний наследник Саша, который обрадовался появлению брата. Теперь светская львица не только сама облачается в люксовые наряды, но и наряжает в них маленького сына.

Примечательно, что распорядок жизни у Яны не изменился с появлением грудничкового малыша. Она предпочитает работать и посещать светские рауты, а наследника оставляет дома под присмотром родных. Недавно девушка проводила мужа Евгения Плющенко на соревнования, а сама 12 ноября отправилась на премию «Человек года» GQ. Для выхода в свет блондинка предпочла монохромный образ. Она вышла к фотографам в блузке с рукавами из органзы и юбкой-колоколом. В руках Рудковская держала миниатюрную сумку Dior.

«Приятно, что я у фотографов все еще в тренде. Премия GQ — последнее светское мероприятие этого года! Главный вопрос который волнует всех, кто же станет „Человеком года“?» — написала в соцсети звезда.

Поклонники отметили, что 45-летняя Яна прекрасно выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Вау, какая красота, шикарно выглядите», «Как всегда неотразима», «Наряд очень элегантный», «Прическа хорошая, наконец-то ваши волосы ухоженные», «Наряд мрачный, но стильный», — стали комментировать пост подписчики. К слову, также пришли на премию: Филипп Киркоров, Дмитрий Шепелев, Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов.