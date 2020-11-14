«Мотиватор»: Яна Рудковская в силуэтном платье с кружевом запечатлелась с подругой

Яна Рудковская недавно сообщила о пополнении в семье. 45-летняя продюсер Димы Билана имеет двоих детей, а также одного приемного наследника. Андрей и Николай Батурины давно живут самостоятельно, а вот Сашу Плющенко блондинка и ее муж Евгений Плющенко опекают и окружают любовью. Теперь суррогатная мать выносила для пары еще одного мальчика Арсения. Светская львица не скрывает, что мечтает о дочке, поэтому не планирует останавливаться на четверых детях.

Жизнь Яны с появлением грудничкового ребенка не сильно изменилась. Она старается не пропускать светских мероприятий и совершает поездки по работе. Недавно продюсер проводила своего мужа на соревнования, а сама побывала на премии «Человек года». А теперь блондинка опубликовала снимок, на котором запечатлена со своей подругой Натальей Давыдовой, которая зовет себя тетя Мотя. Кадр был сделан на балконе особняка.

Рудковская предстала в облегающем силуэтном черном платье с кружевом. Полупрозрачные вставки по бокам придавали образу женственности. Светская львица дополнила платье босоножками, которые надела с капроновыми носками. Отдала предпочтение черному цвету и именинница. Белые босоножки она надела с черными колготками, что некоторым поклонникам показалось странным.

«Дорогая Наташенька, с днем рождения! Вечный двигатель и мотиватор! Будь счастлива! Исполнения всех твоих желаний! Happy birthday», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие стали обсуждать наряд Яны, которая редко подчеркивает свою фигуру, в особенности талию. «Обе шикарные, платье улет», «Яна, потрясающе выглядите!», «Яна вы с каждым днем хорошеете, стройнеете. Шикарная женщина», «Какие же вы шикарные и роскошные», «Какие вы шикарные и блестящие», «Платье невероятное», — прокомментировали пост подписчики.