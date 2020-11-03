Ляйсан Утяшева в белоснежном костюме оверсайз с брюками палаццо прилетала в Дубай

Телеведущая продолжает путешествовать. После Стамбула она добралась до курорта, на который уже слетелись многие звезды.

Ляйсан Утяшева в одном из интервью призналась, что считает свою карьеру на телевидении только началом. После ухода из художественной гимнастики девушка стала вести шоу «Танцы» на ТНТ и полюбилась зрителям. За минувшие годы она сильно изменилась. Спортсменка взяла себя в руки после родов и вернулась в форму. Более того, девушка теперь экспериментирует с имиджем. Она покрасилась и сделала короткую стрижку.

Теперь Утяшева все чаще отдает предпочтение фирменным вещам. Этой осенью она отметилась в платье от Александра Терехова и тренче Dior, который она носит постоянно. А недавно телеведущая провела несколько дней в Стамбуле. Там она предстала в юбке солнце и приталенном жакете Dior, подчеркнув осиную талию. На этом ее отдых не закончился. Накануне Ляйсан прилетела в Дубай, где сейчас отдыхают многие звезды, включая Валерию и Иосифа Пригожина.

В ОАЭ девушка прилетела в белоснежном костюме оверсайз. Она позировала в брюках палаццо и жакете с мужского плеча. Черные туфли в тон майке дополнили образ. Волосы телеведущая уложила гелем. Жена Павла Воли выглядела необычно и стильно. Примечательно, что она путешествует без мужа и детей. Скорее всего, юморист присматривает за их сыном и дочкой в ее отсутствие.

«Какая же ты красивая!!!», «Не могу, так идет вам эта прическа», «Как всегда, стильная и независимая!», «Вот вы путешественница», «Ваш стиль мне стал нравится», «Вот это костюм», «Широкие брюки самый тренд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.