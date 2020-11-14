«Странно и непросто»: Кристина Асмус пожаловалась на полупустые зрительные залы на спектаклях

Исполнительница главной роли в комедийном сериале «Интерны» опубликовала в своем микроблоге пост об особенностях актерской профессии во время ограничений. Кристина Асмус призналась, что испытывает неудобства на сцене как никогда.

Бывшая избранница Гарика Харламова давно не сидит на карантине и может больше не общаться с дочерью по видеосвязи. При этом Асмус все еще остается «пострадавшей» от коронавируса. Все дело в том, что сегодняшние меры защиты здоровья населения не дают работникам театров собирать полные залы, как это было раньше.

По словам актрисы фильма «Текст», она и ее коллеги не видят эмоций зрителей из-за масок, да и количество гостей в зале оставляет желать лучшего.

«Когда мы в сентябре играли премьеру спектакля на 50% зала, это было непривычно, странно и непросто. Ползала пустует, все в масках, эмоций не видно и почти не слышно — люди боятся реагировать», — заявила Кристина.

Артистка подчеркнула, что понимает необходимость таких правил. Однако Асмус опасается за свою работу, поскольку теперь заполняемость залов сократилось до 25%:

« Я не знаю, как это будет. И все ли театры выживут… »

Напомним, Кристина Асмус играет в театре имени М.Н. Ермоловой.