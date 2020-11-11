«Она сейчас на съемках»: агент Екатерины Ковальчук высказался о ее «романе» с Гариком Харламовым

Как отметила Алена Грановская, журналистов не должно волновать, с кем находится актриса.

Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась после слухов о романе своей подопечной с юмористом Гариком Харламовым.

«Я ничего не могу сказать. Вас не должно волновать, где находится Екатерина. Она сейчас на съемках. Но это не съемки «Гусара». У нее другой проект. Что за проект, сказать не могу. Эта информация пока не подлежит разглашению». Алена Грановская

Ранее в СМИ появились сообщения, что Гарик Харламов, который, как известно, развелся с женой актрисой Кристиной Асмус, закрутил роман с Екатериной Ковальчук. Якобы они сблизились на съемках сериала «Гусар».

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В СМИ писали, что актриса, как две капли воды похожа на Асмус. Ее даже прозвали ее двойником. Отмечалось, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук вместе проводят время в Сочи. Там-то их и застали вместе журналисты.