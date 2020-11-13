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«Зато тепло»: Асмус показала, сколько слоев одежды надевает на съемки

Звезда фильма «Текст» облачилась сразу в несколько колготок, штанов и свитеров.

«Зато тепло»: Асмус показала, сколько слоев одежды надевает на съемки
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус активно ведет аккаунт в Instagram. Именно там девушка объявила о том, что они с мужем Гариком Харламовым решили развестись, спустя почти 8 лет брака. Для поклонников новость стала полной неожиданностью, ведь казалось: ничто не предвещало такого исхода. Сейчас шумиха утихла, и после официального развода пара делит совместно нажитое имущество.

Асмус активно снимается в различных проектах. И не забывает показывать изнанку своей работы поклонникам в микроблоге. Недавно она пожаловалась, что утренние съемки при температуре минус два градуса. Они стали для нее настоящим испытанием, потому что артистка — настоящая мерзлячка. А в новом видеоролике показала, как именно справляется с сезонными трудностями.

«Пусть в кадре я буду не такая худая, зато тепло!!» — восклицает Асмус.

И при этом экс-возлюбленная Гарика Харламова надевает на себя несколько колготок, штанов, свитеров. А поверх этого многослойного аутфита — утепленный пуховик.

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