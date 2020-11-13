Все моложе и моложе: 46-летняя Алферова в бикини блеснула шикарной фигурой в бассейне

Дочь Ирины Алферовой, 46-летняя Ксения, обладает фигурой на зависть многим ровесницам. И в этом смогли убедиться сотни тысяч фолловеров, которые подписаны на красавицу в Instagram.

Девушка поделилась новым фото, на котором устроила заплыв в бассейне. Жена Егора Бероева в черном бикини блеснула стройной фигурой, осиной талией и длинными ногами.

«Ух ты!!», «Ксения, вы — прелесть!!!», «Какая же складненькая фигурка», «Круто», — не поскупились на комплименты поклонники.

Ксения Алферова очень любит отдыхать на природе. Отдельным видом релакса для нее является «тихая охота». Этой осенью жена Егора Бероева собрала серьезный урожай в лесу. Подписчики сбились со счета, сколько же корзинок белых грибов актриса показала в своем микроблоге.

Смотрите также: