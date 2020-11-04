«Фильтров на этом фото нет»: Алферова поделилась снимком мамы и бабушки, которой уже 98 лет

Как отметила актриса, это две самые любимые женщины в ее жизни.

Актриса Ксения Алферова в Instagram поделилась фотографией, на которой запечатлены ее мама знаменитая советская актриса Ирина Алферова и бабушка Ксения Архиповна, которой уже 98 лет, но она, надо признать, прекрасно при этом выглядит для своих лет.

По словам Ксении Алферовой, мать и бабушка – самые любимые, прекрасные и лучшие женщины в ее жизни.

«Заметьте, фильтров на этом фото нет. Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает морщинами недовольства, занудства, злости. И никакой косметолог им не поможет». Ксения Алферова

Алферова добавила, что секрет молодости ее мамы точно такой же. У родного для нее человека чистая и щедрая душа. Она заботится о своих близких и никогда не прибегнет к помощи так модных сегодня пластических хирургов.

Отметим, что Ирине Алферовой, когда-то первой красавице Советского Союза, в этом году исполнилось уже 69 лет. Ее вторым мужем был известный актер Александр Абдулов, который ушел из жизни в 2008 году.