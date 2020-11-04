«Фильтров на этом фото нет»: Алферова поделилась снимком мамы и бабушки, которой уже 98 лет

Актриса Ксения Алферова в Instagram поделилась фотографией, на которой запечатлены ее мама знаменитая советская актриса Ирина Алферова и бабушка Ксения Архиповна, которой уже 98 лет, но она, надо признать, прекрасно при этом выглядит для своих лет.
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Две самые любимые, прекрасные и лучшие женщины моей жизни! Моя мама и Бабуля!!!! Писать ничего не буду, свет, идущий от этих невероятных женщин, говорит сам за себя! Заметьте, фильтров на этом фото нет. Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет.вот!) Секрет молодости моей Мамы точно такой же! Чистая, щедрая душа, Сердце, вмещающее в себя всех и согревающее всех! Нежность, забота, женственность. И никаких операций. Хорошего дня и не забывайте улыбаться. Ваши Ксюши и Ира! #мама #бабуля #бама #красота #любовь #натуральнаякрасота #иринаалферова
По словам Ксении Алферовой, мать и бабушка – самые любимые, прекрасные и лучшие женщины в ее жизни.
«Заметьте, фильтров на этом фото нет. Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает морщинами недовольства, занудства, злости. И никакой косметолог им не поможет».
Алферова добавила, что секрет молодости ее мамы точно такой же. У родного для нее человека чистая и щедрая душа. Она заботится о своих близких и никогда не прибегнет к помощи так модных сегодня пластических хирургов.
Отметим, что Ирине Алферовой, когда-то первой красавице Советского Союза, в этом году исполнилось уже 69 лет. Ее вторым мужем был известный актер Александр Абдулов, который ушел из жизни в 2008 году.