«Чудеса продолжаются»: Алферова похвасталась грибным урожаем

Актриса уже неоднократно наведывалась в лес за осенними дарами.

Пока стоит хорошая погода, актриса Ксения Алферова с мужем Егором Бероевым спешат сделать запасы осеннего урожая. Они не раз уже ходили по грибы и всегда удачно. Полные корзинки лесного урожая, да еще какого — боровики! На этот раз звезда снова поспешила на «тихую охоту».

«Чудеса продолжаются! Полные корзинки грибов в октябре! В неожиданных местах, то тут, то там под ногами выскакивают», — признается Алферова.

В руках актриса покрутила белый гриб, который, по ее словам, пытался прикинуться мухомором. Но не тут-то было — звезда быстро распознала его и отправила в свою корзинку.

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Грибные места Алферова и Бероев обнаружили в Костромской области. Там звездная чета проводит уже несколько дней.