Маленькое счастье: Мария Миронова в белоснежном пуховике вышла на прогулку с годовалым сыном

Мария Миронова была в браке три раза. Лишь первому мужу Игорю Удалову она подарила сына Андрея, который теперь трудится в театре имени Евгения Вахтангова. В 2019 году актриса всех удивила, когда показала округлившийся живот. Она уехала в Грецию, где на свет появился ее второй сын Федор. Позже девушка призналась, что еще в 2017 году тайно вышла замуж за бизнесмена по имени Андрей, который стал ее четвертым избранником.

47-летняя артистка быстро вернулась в форму после родов. Она вновь снимается в кино, а вот свободное время посвящает малышу. Как только Мария вернулась в Россию, то обустроила детскую для наследника. С недавних пор она уже не прячет лицо мальчика. Поклонники с удивлением обнаружили, что Федя очень похож на своего дедушку Андрея Миронова. Накануне актриса решила погулять с годовалым малышом.

В соцсети Миронова опубликовала снимки, на которых запечатлена в белоснежном пуховике и черных брюках. Она предпочла надеть демисезонный костюм, чтобы не замерзнуть. Сначала девушка позировала с коляской, а затем ее сын решил сам походить. На видео мальчик в пуховике цвета графита и шапке идет с мамой под руку по детской площадке. К слову, ранее Мария призналась, что после родов у нее многое поменялось в жизни. Она полюбила готовить, стала падкой на сладкое и теперь все реже выходит из зоны комфорта.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Какая милая», «Вообще не меняетесь», Сладкий карапуз«, «Как быстро растет», «Вы очаровательны», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.