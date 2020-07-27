«Беспроигрышный вариант»: Миронова предстала в шифоновом платье-пеньюаре и мюлях с мехом

Мария Миронова не скрывает, что публичность порой мешает спокойной жизни. Дочка Андрея Миронова многих удивила, когда в 2019 году сообщила о беременности. Тогда она отдыхала в Греции с таинственным возлюбленным. А как выяснилось, еще в 2017 году девушка тайно вышла замуж за бизнесмена, которому и родила сына Федора. Этот брак стал для нее уже четвертым. 47-летняя артистка продолжает сниматься в кино и радовать поклонников новыми ролями.

После родов Мария быстро вернулась в форму. Недавно она отправилась в Санкт-Петербург, где начала сниматься в новом проекте. Актриса блеснула в черном платье в пол. Девушка впечатлила поклонников элегантным образом. Она призналась, что роль у нее необычная и непривычная. А на следующий день Миронова предстала в шифоновом платье-пеньюаре с кружевом. Наряд цвета молочного шоколада развивался на ветру. К нему актриса добавила мюли на шпильке с мехом.

Поклонники восхитились нежным образом. Многие отметили, что Марии идут женственные образы. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее наряд дизайнер Сергей Никулин.

«На самом деле, очень интересный силуэт, подбор фактуры, подбор всего крайне вкусный. Единственное, что нашей героине не очень подходит, — этот оттенок. Он ее прям душит, гасит. Она очень мрачно смотрится в этом цвете. А если отдельно рассматривать предметы гардероба, то я бы или такое же «кофе с молоком» босоножки выбрал или опять же это платье-пеньюар предпочел более розоватый. Иначе мы видим контраст верха и ног, который бросается в глаза. Я думаю, что любая женщина хочет сначала привлечь внимание к своей внешности, а уже чтобы потом разглядывали ее образ. Из-за цвета наряд не очень подходит нашей героине. Поставлю шестерку. Но если брать тренды, то сочетание шелка и кружева — это классический комплект. Этот силуэт тоже никогда не выходит из моды. Он мелькает на подиумах. Это беспроигрышный вариант, в любом случае», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».