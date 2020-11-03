Похож на дедушку: Мария Миронова сделала селфи с годовалым сыном от бизнесмена

Актриса призналась, что после родов с ней стали происходить метаморфозы, о которых ее ранее предупреждал режиссер Марк Захаров.

Мария Миронова является дочкой знаменитого актера Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Девушка решила продолжить актерскую династию. В ее копилке десятки фильмов, включая недавний хит «Холоп». Она обладает эффектной внешностью. Недавно ей исполнилось 47 лет, но возраст не мешает ей молодо выглядеть. Также она обладает стройной фигурой, хоть и стала мамой во второй раз год назад. Актриса родила сына Федора в Греции.

Свою беременность Мария первое время скрывала, как и отца ребенка. Не так давно стало известно, что еще в 2017 году она тайно вышла замуж за директора по развитию одной российско-японской компании. Свадьба прошла в Греции. Теперь влюбленные уже живут в Москве. Артистка возобновила съемки, но каждую свободную минуту уделяет наследнику. Малышу недавно исполнился один год. Теперь девушка уже не прячет его лицо.

На новом фото Миронова предстала в белой футболке и без макияжа. Она позировала с сыном на руках. Федор заметно подрос и смотрел в камеру голубыми глазами, как у мамы. Он был облачен в толстовку с принтом и полосатую шапочку.

«Какие только метаморфозы не происходят с женщиной, родившей ребенка во взрослом возрасте!! Об этом когда то, много лет назад, мне сказал Марк Анатольевич Захаров со свойственным ему юмором: «Мария Андреевна, если вы когда-нибудь решитесь на этот шаг, будьте внимательны к своей психике, она расплывается и видоизменяется», сказал он между прочим и почему-то мне! А я почему-то запомнила, хотя в тот момент совсем не имела таких планов!» — поделилась звезда.

Мария отметила, что теперь все реже хочет выходит из зоны комфорта, стала много и вкусно готовить, обращая внимание на полезность продуктов, и полюбила сладкое.

«Итак, дорогие женщины, не бойтесь рожать во взрослом возрасте, но будьте готовы к метаморфозам», — отметила она.

Поклонники согласились с актрисой. Многие также поразились тому, как ее сын похож на своего дедушку. «Похоже, вы очень счастливы», «Что за чудо такое щекастое. Мария, какой шикарный парень у вас», «У сына верхняя губа точь-в-точь как у дедушки Андрея Миронова», «Это нормально!!! Фото, как близняшки!!!», «Эти губки — это же дедушкины губы», — стали комментировать пост подписчики.