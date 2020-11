Похож на дедушку: Мария Миронова сделала селфи с годовалым сыном от бизнесмена

View this post on Instagram

Какие только метаморфозы не происходят с женщиной ,родившей ребёнка во взрослом возрасте!!🙉🙈Об этом когда то,много лет назад,мне сказал Марк Анатольевич Захаров, со свойственным ему юмором: Мария Андреевна, если вы когда-нибудь решитесь на этот шаг, будьте внимательны к своей психике, она расплывается и видоизменяется😂🙈, сказал он между прочим и почему-то мне!)))А я почему-то запомнила,хотя в тот момент совсем не имела таких планов!))😊Итак ,первое,что я заметила,что все меньше хочется выходить из зоны комфорта, как всегда было раньше в моей жизни))), и все больше хочется в нее Входить!👆✌ Второе - все меньше хочется уезжать из дома на работу )), и все больше хочется возвращаться скорей домой!👆✌Третье-сил вдруг становится очень много и распирает желание делать абсолютно неизведанные ранее вещи, но Дома!!😂😂Например ,готовить в производственных колличествах, и не просто готовить, а готовить максимально Полезное и Вкусное!! Вдруг начинаешь заморачиваться на составах продуктов, которые покупаешь, смотреть есть ли на упаковках 'зелёные листочки', означающее чистый полезный продукт, внимательно изучать ингредиенты и названия пищевых добавок!! Как хорошо было ,когда я этого не знала!!😂😂😂🙉🙈Познание,как говорится, умножает скорбь🙉😴😂 Т.к когда узнаешь ,понимаешь, что другого пути нет,как только делать самой- натуральное и чистое!!!✊✊🤗🤗 Для человека,который никогда даже не интересовался ЗОЖем и полезным питанием это поверьте большие видоизменения!)))) А еще вдруг, то что никогда не входило в твой рацион и то, что тебе искренне было ну совсем Не Интересно- а именно Сладкое, вдруг, начинает резко и целеустремлённо и не отступно😂💟 , входить в твою жизнь!!)))) Итак, дорогие женщины, не бойтесь рожать во 'взрослом' возрасте))) но будьте готовы к Метаморфозам!🙃🙃🙃🙃⚡⚡☄!! А я лично в пятницу ,6 ноября ,в 15.00 выхожу в прямой эфир, 2 ой раз в жизни))), и буду готовить Зожный зефир со своей близкой подругой, потрясающим ЗОЖ кулинаром и уже ,можно сказать, профессиональным кондитером! @alita_alita ❤❤❤#всемлюбви #издоровойжизни #сынпохожнаменя #неправдали 😂