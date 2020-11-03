Похож на дедушку: Мария Миронова сделала селфи с годовалым сыном от бизнесмена

Мария Миронова является дочкой знаменитого актера Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Девушка решила продолжить актерскую династию. В ее копилке десятки фильмов, включая недавний хит «Холоп». Она обладает эффектной внешностью. Недавно ей исполнилось 47 лет, но возраст не мешает ей молодо выглядеть. Также она обладает стройной фигурой, хоть и стала мамой во второй раз год назад. Актриса родила сына Федора в Греции.
Свою беременность Мария первое время скрывала, как и отца ребенка. Не так давно стало известно, что еще в 2017 году она тайно вышла замуж за директора по развитию одной российско-японской компании. Свадьба прошла в Греции. Теперь влюбленные уже живут в Москве. Артистка возобновила съемки, но каждую свободную минуту уделяет наследнику. Малышу недавно исполнился один год. Теперь девушка уже не прячет его лицо.
На новом фото Миронова предстала в белой футболке и без макияжа. Она позировала с сыном на руках. Федор заметно подрос и смотрел в камеру голубыми глазами, как у мамы. Он был облачен в толстовку с принтом и полосатую шапочку.
«Какие только метаморфозы не происходят с женщиной, родившей ребенка во взрослом возрасте!! Об этом когда то, много лет назад, мне сказал Марк Анатольевич Захаров со свойственным ему юмором: «Мария Андреевна, если вы когда-нибудь решитесь на этот шаг, будьте внимательны к своей психике, она расплывается и видоизменяется», сказал он между прочим и почему-то мне! А я почему-то запомнила, хотя в тот момент совсем не имела таких планов!» — поделилась звезда.
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Какие только метаморфозы не происходят с женщиной ,родившей ребёнка во взрослом возрасте!!🙉🙈Об этом когда то,много лет назад,мне сказал Марк Анатольевич Захаров, со свойственным ему юмором: Мария Андреевна, если вы когда-нибудь решитесь на этот шаг, будьте внимательны к своей психике, она расплывается и видоизменяется😂🙈, сказал он между прочим и почему-то мне!)))А я почему-то запомнила,хотя в тот момент совсем не имела таких планов!))😊Итак ,первое,что я заметила,что все меньше хочется выходить из зоны комфорта, как всегда было раньше в моей жизни))), и все больше хочется в нее Входить!👆✌ Второе - все меньше хочется уезжать из дома на работу )), и все больше хочется возвращаться скорей домой!👆✌Третье-сил вдруг становится очень много и распирает желание делать абсолютно неизведанные ранее вещи, но Дома!!😂😂Например ,готовить в производственных колличествах, и не просто готовить, а готовить максимально Полезное и Вкусное!! Вдруг начинаешь заморачиваться на составах продуктов, которые покупаешь, смотреть есть ли на упаковках 'зелёные листочки', означающее чистый полезный продукт, внимательно изучать ингредиенты и названия пищевых добавок!! Как хорошо было ,когда я этого не знала!!😂😂😂🙉🙈Познание,как говорится, умножает скорбь🙉😴😂 Т.к когда узнаешь ,понимаешь, что другого пути нет,как только делать самой- натуральное и чистое!!!✊✊🤗🤗 Для человека,который никогда даже не интересовался ЗОЖем и полезным питанием это поверьте большие видоизменения!)))) А еще вдруг, то что никогда не входило в твой рацион и то, что тебе искренне было ну совсем Не Интересно- а именно Сладкое, вдруг, начинает резко и целеустремлённо и не отступно😂💟 , входить в твою жизнь!!)))) Итак, дорогие женщины, не бойтесь рожать во 'взрослом' возрасте))) но будьте готовы к Метаморфозам!🙃🙃🙃🙃⚡⚡☄!! А я лично в пятницу ,6 ноября ,в 15.00 выхожу в прямой эфир, 2 ой раз в жизни))), и буду готовить Зожный зефир со своей близкой подругой, потрясающим ЗОЖ кулинаром и уже ,можно сказать, профессиональным кондитером! @alita_alita ❤❤❤#всемлюбви #издоровойжизни #сынпохожнаменя #неправдали 😂
Мария отметила, что теперь все реже хочет выходит из зоны комфорта, стала много и вкусно готовить, обращая внимание на полезность продуктов, и полюбила сладкое.
«Итак, дорогие женщины, не бойтесь рожать во взрослом возрасте, но будьте готовы к метаморфозам», — отметила она.
Поклонники согласились с актрисой. Многие также поразились тому, как ее сын похож на своего дедушку. «Похоже, вы очень счастливы», «Что за чудо такое щекастое. Мария, какой шикарный парень у вас», «У сына верхняя губа точь-в-точь как у дедушки Андрея Миронова», «Это нормально!!! Фото, как близняшки!!!», «Эти губки — это же дедушкины губы», — стали комментировать пост подписчики.