Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились после раздельного отпуска

Сразу по возвращении с курорта рэпер поспешил к экс-подруге и сыну.

Тимати и Анастасия Решетова не перестают подогревать слухи о том, что они на самом деле не расстались. Пару все чаще видят вместе. Более того, модель на отдыхе вернула кольца от рэпера на безымянный палец.

Кстати, отдыхали родители малыша Ратмира в разных местах. Тимати улетел на Мальдивы с дочкой Алисой, а Решетова с сыном рэпера — в Египте. Но вернулись «бывшие» буквально одновременно. И поспешили воссоединиться. Решетова показала в своих Stories микроблога, как Тимати у них в гостях проводит время с сыном.

Напомним, что Решетова объявила о расставании с Тимати в начале осени. А через некоторое время стало известно, что рэпер собирается занять место главного героя нового сезона шоу «Холостяк». И у поклонников пары уже тогда закрались сомнения в подлинности разрыва. Даже певица Слава назвала эту ситуацию пиаром.