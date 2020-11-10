Снова вместе?: Решетова вернула кольца от Тимати на безымянный палец

Модель Анастасия Решетова в настоящее время проводит отпуск вместе с годовалым сыном от Тимати. Пара официально второй месяц живет отдельно, хотя о разногласиях в их отношениях заговорили еще в середине лета.

Но многие фанаты не верят, что Решетова и Тимати расстались по-настоящему. Они уверены, что такой шаг — всего лишь пиар-ход, принесший неплохие дивиденды как рэперу, так и самой модели. Он стал героем шоу «Холостяк», а она — телеведущей проекта о современных моделях.

Еще одно доказательство неправдоподобности расставания опубликовала сама Решетова. В своих новых Stories она засветила кольца от Тимати на безымянном пальце, хотя буквально несколько дней назад они красовались у нее на среднем пальце.

Сам Тимати тоже в отпуске. Рэпер улетел на Мальдивы с большой компанией — он взял дочь Алису от Алены Шишковой и вместе с многодетной семьей Джигана развлекается на райском острове.