«Мы общаемся близко и после разрыва»: Решетова ответила на обвинения в разводе ради хайпа

Несколько дней назад модель объявила о разрыве с Тимати, но продолжает с ним встречаться.

В череде звездных разводов этого года оказались музыкант Тимур Юнусов и модель Анастасия Решетова. Девушка несколько дней назад написала душераздирающее признание о том, что отныне они с Тимати не вместе. Впрочем, внимательные поклонники разглядели разлад в паре еще месяц назад, а Решетова, наконец, официально признала его.

Но отношения пара не прекратила. И поползли слухи, что эмоциональный спич в Instagram девушки был попыткой «словить хайп». Стали предполагать, что Тимати готовит новый альбом, и лишняя шумиха вокруг его персоны только на руку. Но Решетова опровергла эти домыслы в новой публикации.

«Для меня институт семьи — это самый важный аспект жизни и я уверяю вас, что как вы говорите «хайпить» на своих собственных отношениях я бы никогда не стала, — пишет Решетова. Она добавила: «То, что мы общаемся близко и после разрыва — это нормально. Ведь у нас есть куча общих тем и дел помимо Ратмирчика».

Девушка вспомнила, как разводились ее мама и папа, и это не прошло бесследно для ее внутреннего мира. Поэтому она была уверена, что в своей личной жизни не допустит подобной боли. «Но опять же, все что ни делается, все к лучшему», — резюмировала модель.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова стали встречаться шесть лет назад. Музыкант ушел к новой пассии от модели Алены Шишковой, как раз только родившей ему первенца – дочь Алису. В отношениях с брюнеткой у артиста появился сын Ратмир, которому в октябре исполнится один год.