«На пике моды»: Собчак в кожаной юбке миди и белоснежном блейзере впечатлила стилиста

Ксения Собчак недавно отпраздновал день рождения. Она съездила на отдых в Дубай с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от первого брака. Телеведущая успела понежиться на солнце и вернуться в столицу. На днях она появилась на светском мероприятии. В платье с рюшами и авоськой блондинка сопровождала супруга на премьере фильма «Цой» Алексея Учителя.

А вот на съемках передачи «Док-Ток» Собчак чаще всего предстает в сдержанных и женственных образах. Стилисты всегда добавляют ее нарядам изюминку. На очередных съемках телеведущая позировала в кожаной юбке миди и белоснежном блейзере с дизайнерскими рукавами. Завершили образ массивные ботинки, которые актуальны этой осенью. Макияж в нюдовых тонах и простая укладка добавили лоска ее аутфиту.

Для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова.

«Ксения находится на пике моды, это несомненно. Все чаще убеждаюсь, что Ксения Анатольевна смелая, экстравагантная девушка, которая не боится экспериментировать с модными трендами, удачно миксуя базовые предметы гардероба с креативными. Здесь она предстает в кожаной юбке А-силуэта, ботинках, которые пользуются популярностью за счет того, что это смотрится неординарно, остро и носибельно, особенно в сочетании с кожей. Но особое внимание уделяем жакету! Он в белом цвете, в интересном крое. Является мощным стилистическим акцентом. Ксения абсолютно правильно сделала, что выбрала минималистичную прическу, сделав акцент на самом жакете, а потом уже на других деталях гардероба. Образ стильный, модный, относится к последним трендам. Пример того, как классический лук в новых интересных фактурах и крое может быть подан в нестандартном и непривычном для многих сочетании», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.