Водянова показала Собчак в шелковом костюме и в горчичном джемпере

Модель не забыла про день рождения телеведущей. Как оказалось, они не так давно виделись.

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. Этой осенью она вышла замуж за своего возлюбленного Антуана Арно. У модели пятеро детей, которым она постоянно уделят внимание. Прошлым летом знаменитость привозила старших наследников, рожденных в первом браке, в Россию. Девушка поддерживает связь не только с родными, которые до сих пор живут в Нижнем Новгороде, но и со многими известными персонами.

5 ноября свой день рождения отмечает Ксения Собчак. Она давно дружит с моделью. Водянова не забыла поздравить телеведущую. Она опубликовала фото, сделанное во время одного из мероприятий, где они встретились. Модель предстала в алом трикотажном платье и белой рубашке. Именинница позировала в необычном шелковом костюме в пижамном стиле и горчичном джемпере.

«С днем рождения, дорогая», — лаконично подписала снимок Наталья.

К слову, на днях Собчак поделилась кадрами с частного самолета. Как оказалось, еще за две недели до этого она побывала в Дубае и к своему дню рождения успела вернуться домой. Пока ее бывший муж Максим Виторган приглядывал за наследником, теледива провела время с Константином Богомоловым. Именитая блондинка была тронута тем, как много людей адресовало ей теплы слова в день рождения.