Виктория Лопырева в шортах с оборками и топе-бандо порезвилась на пляже с годовалым сыном

Модель встает всегда рано утром. Накануне она решила показать, как совмещает пробежку и игры с наследником.

Виктория Лопырева уже почти год проводит время в теплых краях. Она предпочитает переживать пандемию ближе к морю. Сначала девушка коротала время в Дубае, а летом перебралась в Турцию. Она с мужем Игорем Булатовым сняла виллу, где разместилась вместе с годовалым сыном Марком Лео. Девушка заверяет, что ее жизнь ничем не отличается от будней обычной мамы. Она готовит еду и играет с наследником.

Однако порой Виктория устраивает морские прогулки на яхте, чтобы развеяться с друзьями. Также зачастую она снимается в фотосессиях, демонстрируя женственные и стильные образы. Поклонники восхищаются тем, как выглядит молодая мама. Порой модель выделает время на спорт, а по утрам она привыкла делать пробежку. Лопырева накануне показала, как ей удается играть с сыном и одновременно тренироваться.

Девушка предстала на пляже. Она облачилась в топ-бандо и молочные шорты с оборками, которые придали объема. Белоснежный наряд подчеркнул не только ее фигуру, но и загорелую кожу. Она катила игрушечную машинку за веревочку, а наследник в памперсах и футболке бежал за мамой. Кадры с необычной тренировки умилили пользователей Сети. Виктории удалось порезвиться с малышом и при этом позаниматься спортом.

К слову, Лопырева не раз признавалась, что любит устраивать вечера танцев — так модель отдыхает и душой, и тело. После пробежки она облачилась в белое мини-платье с бахромой и стала танцевать. Поклонники одарили блондинку комплиментами. «Какие ноги у мамы», «Модница», «Такая роскошная женщина», «Все прекрасно», «Идеально выглядит», — стали комментировать пост подписчики.