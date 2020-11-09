Все от Dior: Лопырева похвасталась самыми трендовыми ботинками, как у Бородиной

Виктория Лопырева уже несколько месяцев отдыхает в Турции. Она поселилась на вилле с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Дома она устроила целый игровой зал для маленького наследника. Победительница конкурсов красоты часто сама готовит еду и занимается с сыном. Но большую часть времени она проводит на пляже. Девушка устраивает фотосессии, а также посещает вечеринки, которые проходят на побережье.

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Так как на курорте до сих пор очень тепло, Виктория носит платья, шорты и юбки. Однако ее муж недавно занял должность первого заместителя председателя правительства Коми, поэтому, скорее всего, скоро модель покинет Турцию. Накануне она даже обновила гардероб. Девушка устроила распаковку на камеру, похваставшись обновками. Лопырева показала с десяток пакетов Dior.

Первыми девушка достала из коробки трендовые ботинки Dior с рифленым мысом. Такие недавно купила Ксения Бородина. Ко всему прочему Виктория приобрела казаки со звездочкой. Она предпочла лаконичную черную обувь на осень.

Среди одежды были не только пиджаки, толстовки, но и широкие джинсы, а также кружевная юбка миди. Все наряды выдержаны в черных и серых тонах. Лишь молочный жакет выбивался из палитры. Похожий пиджак еще летом носила Ляйсан Утяшева. По всей видимости, Лопырева потратила крупную сумму денег на новые вещи. Только ботинки девушки стоят больше 100 тысяч рублей. Поклонники отмечают, что Виктория похорошела за время отдыха. Теперь они ждут, что модель вернется в Россию.