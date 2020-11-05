С акцентом на талию: Лопырева отметилась в платье с кожаным корсетом и массивных ботинках

Виктория Лопырева долгие годы была одна. Она пыталась строить отношения с известными мужчинами, но до свадьбы дело так и не доходило. Поэтому многие удивились, когда в 2019 году модель объявила о беременности. В итоге выяснилось, что у нее закрутился роман с Игорем Булатовым. Вместе они воспитывают общего сына Марка Лео.

Теперь Виктория редко появляется в Москве. Она предпочитает проводить время с семьей в теплых странах. Весной девушка нежилась на солнце в Дубае, а последние месяцы не покидает Турцию. Накануне она устроила семейную фотосессию. Светская львица поделилась кадрами, на которых позировала в белом платье с бахромой. Булатов надел белые шорты и рубашку. Они держали за руки подросшего сына. Так, модель развеяла слухи о разладе в семье и отпраздновала то, что ее наследнику исполнился один год и девять месяцев.

В тот же день, но уже вечером Лопырева снова устроила фотосессию, но на этот раз позировала одна. Модель предстала в черном платье с кожаным корсетом. Наряд выгодно подчеркнул ее талию. Массивные ботинки на шнуровке, которые в моде этой осенью, дополнили лук.

«Погода нас еще радует», — отметила звезда.

А потом девушка отправилась на пляж. Там ее уже ждал маленький сын. Он стал тянуть маму к морю. Виктория была в белоснежных укороченных брюках и футболке оверсайз Dior. Босоножки на шпильке дополняли ее образ. Когда кроха взял ее за руку, то Лопырева заулыбалась. «Хочешь, я даже разуюсь», — отметила она. Поклонников восхитило чувство стиля модели.